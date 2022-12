Die Basketballer der Niners Chemnitz sind mit einer Niederlage in die Zwischenrunde des FIBA Europe Cups gestartet. Der Bundesligist verlor am Dienstag das erste Gruppenspiel vor heimischer Kulisse gegen Cholet Basket mit 73:83 (35:47). Den größten Anteil am Erfolg der Franzosen hatten Dominic Artis (22), Perry Ellis (19), T.J. Campbell (13) und Enzo Goudou-Sinha (11). Die meisten Punkte für die Sachsen erzielten Mindaugas Susinskas (16), Jonas Richter (14), Kevin Yebo (12) und Arnas Velicka (11).