Mit einem kleinen Rückblick auf die Anfangszeit ist am Dienstagabend das mitteldeutsche Kurzfilmfestival "Kurzsuechtig" zum 20. Mal eröffnet worden. Für die Jubiläumsausgabe zeigt das Festival bis Sonntag (16. April) insgesamt 28 Filme in der Schaubühne Lindenfels im Westen Leipzigs, wie die Veranstalter mitteilten. Demnach war vor zwanzig Jahren ursprünglich eine Kurzfilmnacht für Freunde geplant, die sich mittlerweile zu einem einwöchigen, länderübergreifenden Festival entwickelt hat. Filmschaffende treten unter anderem in den Kategorien Animation, Dokumentation und Fiktion gegeneinander an.