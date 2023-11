Gegen die Bescheide zur neuen Grundsteuer sind in Sachsen bisher rund 423.000 Einsprüche erhoben worden. Das berichteten die "Sächsische Zeitung" und die "Freie Presse" am Montag. Der Sprecher des Finanzministeriums, Roland Herold, sagte, es habe verschiedene Gründe, aus denen Eigentümer die Bescheide nicht akzeptierten. Einige hätten Fehler in ihren eigenen Angaben entdeckt, andere seien mit den neuen gesetzlichen Regelungen nicht einverstanden.