Sachsens Steuerfahnder haben im Vorjahr einen Steuerschaden von rund 112 Millionen Euro aufgedeckt. In mehr als 1000 Prüfungen seien 290 Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet worden, teilte das sächsischen Finanzministerium am Donnerstag in Dresden mit. In Sachsen gibt es derzeit 115 Steuerfahnder.