Über 120 Besitzer von Fitness- und Sportstudios in Thüringen und Südwestsachsen haben Besuch vom Zoll bekommen. Dabei seien in fünf Fällen Anhaltspunkte gefunden worden, dass Arbeitnehmer nicht den gesetzlichen Mindestlohn erhalten, teilte das Hauptzollamt Erfurt am Donnerstag mit. Mehr als 70 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit seien von Montag bis Freitag voriger Woche im Einsatz gewesen.