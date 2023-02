Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig blickt angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes angespannt in die Zukunft. Geschäftsführer Karsten Günther sprach im Interview der "Leipziger Volkszeitung" (Samstag) von einer großen finanziellen Herausforderung, vor der der Club im Sommer stehe. "Die Kosten in allen Bereichen des Spielbetriebs sind gestiegen und wir wollen unsere Leistungsträger hier in Leipzig halten, um gemeinsam etwas aufzubauen. Wenn wir unser sportliches Level nicht verlieren wollen, werden wir mindestens eine halbe Million Euro mehr benötigen. Das bedeutet zum einen, weitere Partner für den SC DHfK Handball zu begeistern, und zum anderen, dass wir nach fünf Jahren auch die Preise im Sponsoring anpassen müssen", sagte der Manager.