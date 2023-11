Elf kürzlich nach Deutschland zugewanderte und in Sachsen lebende Jugendliche bekommen ein Start-Stipendium. Das dreijährige Förderprogramm unterstützt die Heranwachsenden dabei, mit eigenen Projekten und Initiativen die Gesellschaft aktiv zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen, wie das Kultusministerium am Montag in Dresden mitteilte. "Die Start-Stipendiatinnen und -Stipendiaten bekommen nicht nur Unterstützung, sondern sie geben auch viel zurück: Leistung und gesellschaftliches Engagement", betonte Kultusminister Christian Piwarz (CDU).