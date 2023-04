Mit einer finanziellen Unterstützung der Jugend- und Verbandsarbeit des Landesfeuerwehrverbandes will die sächsische Regierung deren Wichtigkeit betonen. "Die steigenden Mitgliederzahlen in der Jugendfeuerwehr sind ein positiver Trend, gerade auch im Hinblick auf das ehrenamtliche Engagement im Bereich des Brandschutzes", sagte Innenminister Armin Schuster (CDU) bei der Übergabe eines Fördermittelbescheides in Höhe von rund 737.000 Euro am Samstag in Leipzig.