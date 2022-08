Die sächsischen Grünen verlangen ein Bleiberecht für den früheren vietnamesischen Vertragsarbeiter Pham Phi Son. Er lebt mit seiner Familie in Chemnitz und kam 1987 aufgrund einer Regierungsvereinbarung in die damalige DDR. "Es ist unmenschlich, einen Menschen aus dem Land auszuweisen, der seit mehr als drei Jahrzehnten in Deutschland lebt, arbeitet und eine Familie gegründet hat, nur weil er aus medizinischen Gründen eine Frist nicht einhalten konnte", erklärte Grünen-Landeschefin Christin Furtenbacher am Montag in Dresden. Nach Angaben des sächsischen Flüchtlingsrats droht dem Mann die Abschiebung, weil er 2016 sechs Monate lang für eine ärztliche Behandlung in Vietnam war und deshalb nun die Niederlassungserlaubnis in Deutschland verlieren soll.