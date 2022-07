Die TU Bergakademie Freiberg erhält in den kommenden Jahren von einer privaten Stiftung eine Million Euro für anwendungsorientierte Forschung. Damit werden Projekte gefördert zur Erkennung von Infrastrukturdefekten, dem Schmelzen von Alumimium ohne Erdgas und zur energieschonenden Gewinnung von Zinn, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte. Mit dem Programm und Kooperationen mit Unternehmen aus der Region sollen Forschungsergebnisse umgesetzt und Arbeitsplätze in Sachsen geschaffen werden. 2022 liege der Fokus auf Nachhaltigkeit in Bergbau und Metallurgie, hieß es.