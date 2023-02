In Sachsen soll es mehr wilde Wälder geben. Das zumindest ist der Plan der Landesregierung. Inzwischen wurde ein erstes Etappenziel erreicht. Doch die Anstrengungen gehen weiter.

In Sachsen kann sich immer mehr Wald ohne direktes Eingreifen des Menschen natürlich entwickeln. Dazu wurden voriges Jahr weitere 5000 Hektar Staatswald aus der Nutzung genommen, wie das Agrarministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit sind nun knapp 21 500 Hektar Wald aus Landesbesitz entsprechend geschützt - eine Fläche fast so groß wie Chemnitz.

Die Koalition aus CDU, Grünen und SPD hatte sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2022 zehn Prozent der Staatswaldfläche aus der Nutzung zu nehmen. Das sei erreicht, konstatierte das Ministerium nun. "Ungenutzte Waldflächen sind wertvolle Lebensräume für ganz viele Tier- und Pflanzenarten", betonte Minister Wolfram Günther (Grüne) und verwies auf das Problem schwindender Artenvielfalt in Sachsen wie auch weltweit. Mehr Waldwildnis helfe, dem entgegenzuwirken.

Die größten Waldwildnisgebiete liegen im Nationalpark Sächsische Schweiz, im Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide und im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Neue Flächen, die 2022 aus der Nutzung genommen wurden, betreffen etwa das Moorwaldgebiet Kühnhaide (250 Hektar), den Buchenwald Olbernhau (500 Hektar) sowie die Moor- und Kiefernwälder bei Großdittmannsdorf (250 Hektar). Bei der Auswahl sei es auch darum gegangen, Biotope besser zu vernetzen, hieß es. Zudem dürften Verkehrswege nicht gefährdet werden und es müsse Rücksicht auf andere Waldbesitzer genommen werden. Insgesamt verteilt sich der Schutzwald auf mehr als 1000 Flächen in Landesbesitz.

Hinzu kommen weitere rund 2000 Hektar in der Hand von Bund, Kommunen, anderen Körperschaften und Privatleuten, so dass in Sachsen insgesamt 23.400 Hektar Wald nicht mehr bewirtschaftet werden. Gemessen an der gesamten Waldfläche ist das ein Anteil von etwa 4,5 Prozent, wie das Ministerium erklärte. Im Koalitionsvertrag hat die Regierung für den Wald insgesamt ein Ziel von 5 Prozent formuliert. Dabei wurde aber offen gelassen, bis wann das erreicht sein soll. Die Fachleute seien zuversichtlich, dass durch verschiedene Initiativen weitere Flächen hinzukommen, hieß es. Dazu gibt es etwa das Bundesförderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement".

Mehr als ein Viertel der Landesfläche Sachsens ist mit Wald bedeckt - insgesamt rund 521 000 Hektar. Mit einem Anteil von gut 28 Prozent liegt der Freistaat allerdings unter dem Bundesschnitt (knapp 32 Prozent). Der Wald wird hierzulande vor allem von Fichten und Kiefern dominiert.

Daten zum Wald in Sachsen FAQ zu natürlicher Waldentwicklung in Sachsen Bundesprogramm klimaangepasstes Waldmanagement