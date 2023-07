Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen sind drei Menschen schwer verletzt worden - darunter ein zweijähriges Kind. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin habe am Freitag nach rechts abbiegen wollen, als ihr ein Auto entgegenkam, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto habe zwar geblinkt, sei jedoch nicht abgebogen, weshalb es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam.