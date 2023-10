Aufsteiger RB Leipzig zahlt in der Frauen-Fußball-Bundesliga weiter Lehrgeld. Die Mannschaft von Trainer Saban Uzun verlor am Sonntag gegen den deutschen Meister FC Bayern München mit 0:3 (0:3) und musste im fünften Spiel die bereits vierte Niederlage hinnehmen. Allerdings spielte RB gleich gegen drei Topteams. Giulia Gwinn (8. Minute) brachte Bayern in Führung, ehe Jovana Damnjanovic (14./42.) per Doppelpack zum Endstand erhöhte.