Die Fußballerinnen von RB Leipzig haben den ersten Sieg nach vier Bundesliga-Niederlagen hintereinander in der Nachspielzeit verschenkt. Bei Bayer Leverkusen kam der Aufsteiger am Sonntag nur zu einem 1:1 (0:0). Vanessa Fudalla erzielte in der 78. Minute die Führung, ehe Verena Wiederen in der dritten Minute der Nachspielzeit per Fallrückzieher noch ausgleichen konnte. .

Nach der 0:5-Heimniederlage gegen Werder Bremen empfahl RB-Trainer Saban Uzun seinen Spielerinnen, einfach "nicht auf die Tabelle schauen. In den ersten fünf Spielen gegen die Top drei der Vorsaison zu spielen und Niederlagen zu spüren, macht natürlich etwas mit einer Mannschaft, die aus der Vorsaison nur das Gewinnen kennt", sagte er.

Beim Tabellensechsten kam der Tabellenzehnte aus Sachsen gut ins Spiel, hatte in der 30. Minute die größte Chance zur Führung. Marlene Müller ist frei durch, legt statt selbst abzuschließen auf Lydia Andrade. Deren Abschluss aus Kurzdistanz wird kurz vor der Linie geblockt, der Nachschuss von Korina Janez landet am Außennetz. Besser machte es nach dem Wechsel Fudalla: Sie nahm sich aus 30 Metern ein Herz und erzielte die Führung (78.). In der Nachspielzeit mussten die Gäste dann noch den Ausgleich hinnehmen.

