Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau sind in akute Abstiegsnot geraten. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren am Samstag das Kellerduell der Bundesliga bei der Sportunion Neckarsulm mit 25:28 (9:14). Dadurch rutschte das Team aus Sachsen in der Tabelle hinter die Sportunion auf den Relegationsplatz ab. Am letzten Spieltag benötigt Zwickau die Schützenhilfe vom SV Union Halle-Neustadt, die daheim gegen Neckarsulm antreten, und muss außerdem das Heimspiel gegen den schon feststehenden Absteiger VfL Waiblingen gewinnen.