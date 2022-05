Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau bleiben auf dem letzten Platz in der Bundesliga. Das Team aus Sachsen verlor am Mittwoch sein Gastspiel beim Tabellensiebten Sportunion Neckarsulm mit 25:32 (17:16). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Daphne Gautschi (9 Tore) und Irene Espinola Perez (5). Für das Schlusslicht erzielten Anna Lena Hausherr (7), Pia Adams und Anna Frankova (je 4) die meisten Tore. Beide Mannschaften stehen sich am Samstag in Zwickau erneut gegenüber.