Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Den Schützlingen von Trainer Norman Rentsch genügte dazu am Samstag eine knappe 26:27 (10:10)-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen. Das Hinspiel am Mittwoch hatte der BSV vor heimischer Kulisse mit 25:21 (13:14) zu seinen Gunsten entschieden. Den größten Anteil am Klassenerhalt hatten Jenny Choinowski (7 Tore), Chantal Wick (5), Anna Frankova (4) und Pia Adams (4/2). Für den Zweitligisten erzielten Janne Lotta Woch (7/2), Louisa-Maria Wolf (5/3), die in der 48. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah, und Lisa Borutta (4) die meisten Tore.