Freibadsaison in Dresden bis Dienstag verlängert

Freizeit Freibadsaison in Dresden bis Dienstag verlängert

Die Temperaturen bleiben erstmal sommerlich - einige Dresdner Freibäder sind darum länger geöffnet. Die Dresdner Bäder verlängern die Saison im Georg-Arnhold-Freibad, im Freibad Prohlis und im FKK-Strandbad Wostra, wie sie am Donnerstag mitteilten. Diese Bäder haben bis nächsten Dienstag (12.09) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Betreiber hatten die Saison in den drei Bädern schon einmal verlängert - damals bis zum kommenden Sonntag. Alle anderen Freibäder und Badestellen der Bäderbetriebe in Dresden sind seit dem 4. September geschlossen.

Die Temperaturen bleiben erstmal sommerlich - einige Dresdner Freibäder sind darum länger geöffnet. Die Dresdner Bäder verlängern die Saison im Georg-Arnhold-Freibad, im Freibad Prohlis und im FKK-Strandbad Wostra, wie sie am Donnerstag mitteilten. Diese Bäder haben bis nächsten Dienstag (12.09) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Betreiber hatten die Saison in den drei Bädern schon einmal verlängert - damals bis zum kommenden Sonntag. Alle anderen Freibäder und Badestellen der Bäderbetriebe in Dresden sind seit dem 4. September geschlossen.

In Sachsen kündigt sich ein Altweibersommer an. Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis Mitte der kommenden Woche Tageshöchstwerte von bis zu 30 Grad. In Leipzig sind die Freibäder noch bis Sonntag (10.09.) geöffnet.