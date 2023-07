Das Trailcenter Rabenberg (Erzgebirgskreis) hat am Samstag (1. Juli) seinen zehnten Geburtstag gefeiert. Zu Gast war auch Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU), die dem Team gratulierte: "Das Trailcenter Rabenberg ist ein Pionier im deutschen Mountainbiking als erstes Trailcenter in Deutschland und steigende Gästezahlen belohnen heute den Mut von 2013", sagte sie. Auf dem Gebiet des Centers befinden sich insgesamt 75 Kilometer Radstrecke, davon 25 Kilometer Mountainbike-Trails. Den Angaben des Ministeriums zufolge kommen jährlich rund 10.000 Besucherinnen und Besucher in das Center.