Sachsens Freizeitsportlerinnen und -sportler haben voriges Jahr fast 10.000 Sportabzeichen erworben. Wie der Landessportbund am Donnerstag mitteilte, erfüllten exakt 9485 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen. Trotz coronabedingter Schwierigkeiten habe der Wettbewerb wie ausgeschrieben stattfinden können. Das Sportabzeichen ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports. Wer es haben will, muss bestimmte Leistungen in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erbringen.