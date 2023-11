Trainer Marco Rose hat die Reservisten von RB Leipzig im Kampf um die Stammplätze in die Pflicht genommen. "Am Ende geht es darum, dass ich mich selber immer wieder jeden Tag auf Top-Niveau zeige. Dass ich anschiebe, dass ich noch härter versuche, dass ich noch mehr dranbleibe. Das betrifft alle Spieler", sagte der 47-Jährige vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Namentlich nannte Rose Fabio Carvalho, Christoph Baumgartner und Benjamin Sesko.