Mit einer besonderen Geste haben die deutschen Fußballerinnen ihrer verletzten Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn Mut gemacht. Die DFB-Frauen legten vor dem Länderspiel am Freitagabend in Dresden gegen Frankreich das Trikot der 23-Jährigen vom FC Bayern München in ihren Kreis. Gwinn hat sich im Training in dieser Woche nach Angaben von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vermutlich das Kreuzband gerissen. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.