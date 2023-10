Cupverteidiger RB Leipzig bekommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals wieder einmal mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Weltmeister Shkodran Mustafi zog für die Leipziger das Los. Am 31. Oktober oder 1. November müssen die Sachsen beim VfL antreten. Es ist bereits das sechste Aufeinandertreffen der beiden Clubs in diesem Wettbewerb. Viermal hatte RB das bessere Ende für sich, einmal siegte der VfL. Das war am 4. März 2015, damals noch gegen die unterklassigen Leipziger. Im bisher einzigen Pokalspiel in Wolfsburg hatte RB im Oktober 2019 mit 6:1 gewonnen.

Cupverteidiger RB Leipzig bekommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals wieder einmal mit dem VfL Wolfsburg zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Weltmeister Shkodran Mustafi zog für die Leipziger das Los. Am 31. Oktober oder 1. November müssen die Sachsen beim VfL antreten. Es ist bereits das sechste Aufeinandertreffen der beiden Clubs in diesem Wettbewerb. Viermal hatte RB das bessere Ende für sich, einmal siegte der VfL. Das war am 4. März 2015, damals noch gegen die unterklassigen Leipziger. Im bisher einzigen Pokalspiel in Wolfsburg hatte RB im Oktober 2019 mit 6:1 gewonnen.

"Der VfL ist gut in die Bundesliga gestartet und in der Spitzengruppe mit dabei. Niko hat seine Mannschaft gut eingestellt, uns erwartet in der 2. Runde auswärts eine harte Nuss. Gleichzeitig wollen wir in drei Wettbewerben überwintern und daher ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen", sagte RB-Coach Marco Rose nach der Auslosung.

Kader RB Leipzig RB Leipzig auf Twitter