Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat ein weiteres Testspiel in Vorbereitung auf die am 6. August in Ingolstadt beginnende neue Spielzeit gewonnen. Beim Regionalligisten Chemie Leipzig hieß es am Samstag 1:0 (0:0). Steffen Meuer markierte nach 50 Minuten die Gäste-Führung vor 1964 Zuschauern. Dabei blieb es trotz guter Chancen auf beiden Seiten.