Der FC Erzgebirge Aue hat sich ins Viertelfinale des sächsischen Landespokals gezittert. Der Fußball-Drittligist kam am Freitagabend beim Sachsenligisten SSV Markranstädt zu einem schwer erkämpften 1:0 (0:0). Den Siegtreffer markierte im Stadion am Bad in Markranstädt Marcel Bär erst in der 73. Minute.

Aue war in der ersten Hälfte zwar spielbestimmend, jedoch verkaufte sich der SSV teuer. In der 11. und 25. Minute hatten die Gastgeber die Chance zur Führung. Auf der Gegenseite fehlte dem Favoriten aus dem Erzgebirge die Effektivität im Angriff. Auch nach Wiederanpfiff waren die Gäste über weite Strecken zu ungefährlich. Erst in der 74. Minute gelang Bär der Führungstreffer durch einen platzierten Schuss in die rechte Ecke. Gegen bis zuletzt stark verteidigende Markranstädter blieb die Partie hart umkämpft. "Die Torgefahr ist wirklich unser Manko. Marcel Bär geht immer wieder verloren, weil er überall die Bälle holt. Wir haben in der Vergangenheit deshalb zu viele Punkte liegen lassen. Wir werden nächste Woche genug Zeit haben, das aufzuarbeiten", sagte Aues Trainer Pavel Dotchev.

