Ohne Emil Forsberg und Josko Gvardiol ist RB Leipzig in die Trainingswoche vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund gestartet. Beide Akteure fehlten am Montagnachmittag auf dem Platz am Cottaweg, ein Ausfall für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) droht allerdings nicht. Nach Club-Angaben war das lediglich mit der Belastungssteuerung begründet. Forsberg war am Samstag beim 2:1 gegen Frankfurt mit leichten muskulären Beschwerden ausgewechselt worden.