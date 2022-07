Der Hallesche FC hat vor dem Derby am 5. August gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden Selbstvertrauen getankt. Die Hallenser behielten am Freitag in einem Testspiel beim Regionalligisten 1. FC Lok Leipzig mit 4:1 (4:0) die Oberhand. Die Tore für den Drittligisten erzielten Sebastian Müller (6.), Tunay Deniz (13., Foulstrafstoß) und Nico Hug (18., 31.).