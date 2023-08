Der FC Erzgebirge Aue bleibt in der 3. Fußball-Liga ungeschlagen. Joker Joshua Schwirten (86. Minute) sorgte am Mittwochabend für den späten 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Sandhausen. Damit setzen sich die Sachsen auf Platz zwei der Tabelle fest. Wie schon in Essen brachte Sean-Andreas Seitz (4.) Aue in Führung, doch Sandhausen konnte durch David Otto (7.) schnell ausgleichen. Die Gastgeber verpassten vor 7823 Zuschauern erneut die Führung, als Boris Tashchy (65.) einen Foulelfmeter verschoss. Der eingewechselte Schwirten sorgte dann für Jubelstimmung.