RB Leipzigs Trainer Marco Rose begrüßt die Diskussionen rund um die WM in Katar. "Ich finde es gut und zielführend, dass die Politik, Menschenrechtsorganisationen und auch Fans dort sind. Man kann nur vor Ort im Gespräch bleiben, weiter auf Missstände hinweisen, Dinge, die auf den Weg gebracht wurden, überprüfen und gegebenenfalls auch wertschätzen", sagte Rose in einem Interview der "Leipziger Volkszeitung" (Montag) und betonte: "Ein Boykott, also nicht hinfahren, nicht kommunizieren, nicht aufzeigen, bedeutet für mich ignorieren und wegsehen."