RB Leipzigs Trainer Marco Rose steht vor einer emotionalen Rückkehr zu seinem Ex-Club Borussia Mönchengladbach. "Uns erwartet sicherlich eine heiße und tolle Atmosphäre im Borussia-Park", sagte der 46-Jährige vor der Bundesliga-Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) und betonte nach dem 0:2 in der Champions League bei Real Madrid: "Das Team und ich haben intensive Tage hinter uns. Aber wir haben uns sehr fokussiert auf Gladbach vorbereitet." Allerdings wird der Profikader der Sachsen immer kleiner. In Marcel Halstenberg (Rückenprobleme) fällt eine weitere Alternative aus. Zudem muss er wohl auch Mohamed Simakan (Blessuren) aus dem Kader streichen.