Fußball-Drittligist FSV Zwickau trifft im Sachsenpokal-Halbfinale auf Regionalligist Lok Leipzig. Die zweite Partie bestreiten Oberligist FC Oberlausitz Neugersdorf und der viertklassige Chemnitzer FC. Das ergab die Auslosung während der Halbzeit-Pause des Viertelfinales zwischen Dynamo Dresden und dem FSV (0:1) am Mittwochabend.

Dynamo-Legende Hans-Jürgen Kreische, der die Auslosung vornahm, hatte zum Zeitpunkt der Ziehung noch auf das Weiterkommen seiner SGD gehofft. Doch nun kämpfen vier andere Teams um den Einzug in die 1. Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison. Auf dem Weg dorthin müssen die Titelanwärter jedoch erst ihre Halbfinals gewinnen. Gespielt werden soll am Wochenende des 22./23. Aprils. Die jeweils unterklassigen Vereine haben Heimrecht. Titelverteidiger ist der Chemnitzer FC.

