Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das Testspiel gegen den Bundesliga-Zweiten Borussia Dortmund am Samstagabend mit 0:2 (0:2) verloren. BVB-Kapitän Mats Hummels hatte die Gäste in der 13. Minute in Führung gebracht. Kurz vor der Pause konnte Antonios Papadopoulos (41.) den Vorsprung ausbauen. Im zweiten Abschnitt wechselten beide Mannschaften kräftig durch, das Spielgeschehen verflachte etwas. Nichtsdestotrotz wurde den 23 816 Zuschauern ein zu jeder Zeit unterhaltsamen Schlagabtausch geboten.