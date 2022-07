Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat sein Testspiel beim ZFC Meuselwitz gewonnen. Die Erzgebirger siegten am Mittwochabend beim Regionalligisten mit 3:2 (3:1). Dimitrij Nazarov (5. Minute) brachte den Zweitliga-Absteiger in der bluechip-Arena in Führung, ehe Marvin Stefaniak (29.) und erneut Nazarov per Foulelfmeter (35.) nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des ZFC durch Johan Martynets (27.) zum 3:1-Halbzeitstand erhöhten. Nach dem Wechsel schafften die Gastgeber dank Johannes Pistol (55.) zwar den Anschlusstreffer, doch trotz spielerischer Überlegenheit gelang den Meuselwitzern der Ausgleich nicht.