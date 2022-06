Der Fußball-Drittligist FSV Zwickau hat auch sein zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Beim Kreisligisten SV Wildenau siegten die Westsachsen am Freitag mit 16:0 (12:0). Lukas Krüger schoss die Gäste nach 15 Minuten in Führung. Es folgte ein Eigentor nach einem abgefälschten Schuss zum 2:0. Maximilian Jansen (20.), Davy Frick (26.), Yannick Vogt (29./34./35./42.), Patrick Göbel (36. 41.) und Ronny König (43./44.) sorgten für die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel gelangen Tim Streller, Probespieler aus der U19 vom SV Darmstadt, zwei Treffer (54./56.). Yannik Möker (83.) und ein weiteres Eigentor sorgten für den Endstand.