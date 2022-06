In der kürzlich beendeten Saison gehörte er noch zum Profi-Kader von Dynamo Dresden, künftig wird Justin Löwe den Absteiger aus der 2. Fußball-Bundesliga als Teammanager begleiten. Der 23-Jährige übernimmt den Posten von Marie Jenhardt und kümmert sich künftig um die organisatorischen Belange des Drittligisten. Jenhardt wird den Club hingegen verlassen, um in ihre nordrhein-westfälischen Heimat zurückzukehren. Das gab der Verein am Mittwochabend bekannt.