Aus Sicht der Polizei ist der Abend des DFB-Pokalfinales zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in Berlin weitgehend friedlich abgelaufen. "Der Verlauf war friedlich, wir sind zufrieden", sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag. Während des Spiels sei Pyrotechnik gezündet worden - dabei flogen auch Feuerwerkskörper auf Polizisten. Verletzte gab es dabei aber nicht. Auch die Abreise der Fans sei ohne größere Vorkommnisse verlaufen. Vor dem Pokalfinale hatten sich Fan-Lager beider Mannschaften in Berlin versammelt, die Frankfurter Fans hätten einen Fan-Marsch zum Olympiastadion unternommen, hieß es.