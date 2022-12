Nach dem Bekanntwerden von Umsturzplänen in Deutschland hat Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) eine "Null-Toleranz-Politik" gegenüber Extremisten jeder Form angemahnt. "Die Ermittlungen zeigen einmal mehr, dass wir es hier nicht mit "harmlosen Wirrköpfen" zu tun haben. Sie sind bereit, ihre kruden Narrative, Verschwörungsideologien oder "Tag-X-Fantasien" mit Waffengewalt in die Tat umzusetzen", sagte er am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Sachsens Strategie ziele darauf ab, Extremismus in keiner Form auch nur einen Millimeter Raum zu bieten.