Auch die Thüringer CDU fordert einen grundlegenden Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik. "Wir haben das liberalste Asylrecht und die höchsten Sozialstandards, aber die niedrigsten Abschiebequoten", sagte Landesvorsitzender Mario Voigt "Welt" (online Dienstag, Print Mittwoch). "Das kann auf Dauer so nicht funktionieren. Unsere Kommunen sind am Limit." Illegale Zuwanderung müsse gestoppt werden.