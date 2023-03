Der Generaldirektor der Kunstsammlungen Chemnitz, Frédéric Bußmann, verlässt Sachsen und wechselt nach Karlsruhe. An der Spitze der Staatlichen Kunsthalle tritt er dort die Nachfolge von Pia Müller-Tamm an, die das Museum seit 2009 geführt hatte und sich Ende April in den Ruhestand verabschiedet. Wie das Stuttgarter Wissenschaftsministerium weiter mitteilte, tritt der 48-Jährige das Amt zum 1. August an. "Wir sind überzeugt, dass es ihm gelingen wird, die besonders schwierige Zeit der baulich bedingten Schließung ideenreich zu füllen und die Bedeutung der Sammlung in der Öffentlichkeit präsent zu halten", sagte Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne).