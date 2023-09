Der sächsische Härtefallfonds für politisch Verfolgte der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR für das Jahr 2023 ist fast ausgeschöpft. Aus dem Topf erhalten 21 Betroffene in wirtschaftlich schwieriger Lage finanzielle Unterstützung, wie der Landtag in Dresden am Montag mitteilte. Anträge stellten danach ehemalige politische Häftlinge, verfolgte Schüler, frühere Heimkinder, zwangseingewiesene Frauen und ein Dopingopfer.