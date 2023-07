Für eine historische Ausstellung der Albrechtsburg Meißen haben die Kuratoren 50 Objekte für ein "Regal voll Sachsen" erhalten. Nach einem Aufruf im Mai, ganz persönliche Gegenstände mit Geschichte beizusteuern, gingen rund 60 Vorschläge ein, wie die Staatliche Schlösser, Burgen & Gärten gGmbH in Dresden am Montag mitteilte. Die Schau "Königsmacher. 1423 - Ein Wettiner wird Sachse" (ab 9. September) gehe anlässlich der Verleihung der Kurwürde an das Fürstenhaus vor 600 Jahren der Frage nach, wer die Sachsen sind und wie sie zu ihrem Namen kamen.