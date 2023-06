Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat im Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes in der DDR 1953 zur Bewahrung von Freiheit und Demokratie aufgerufen. Der 17. Juni sei "ein wichtiger Tag", an dem an mutige Frauen und Männer erinnert werde, "die in Jahrzehnten der kommunistischen Diktatur die Fackel der Freiheit immer wieder neu entzündeten", sagte er laut Mitteilung der Staatskanzlei vom Samstag. "Wir gedenken ganz besonders denen, die für ihr Freiheitsstreben mit Misshandlung und Gefängnis bestraft wurden oder sogar ihr Leben verloren." Zur zentralen Feier des Freistaates am Abend werden den Angaben nach auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, und der frühere polnische Präsident Bronislaw Komorowski erwartet.