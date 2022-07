Mehr Jägerinnen in Sachsen

Gesellschaft Mehr Jägerinnen in Sachsen

Der Frauenanteil in der Jägerschaft ist laut Deutschem Jagdverband bundesweit gestiegen. Auch in Sachsen haben mehr Frauen einen Jagdschein als noch vor einigen Jahren.

Die Zahl der Jägerinnen in Sachsen hat sich in den zurückliegenden Jahren fast verdoppelt. Wie Martin Wißmann, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, mitteilte, gab es Ende vorigen Jahres 1209 Inhaberinnen eines Jagdscheins. 2013 habe diese Zahl noch bei 632 gelegen. Erst seit dem Jahr werde die Anzahl der Jägerinnen in Sachsen statistisch erfasst.