Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die ostdeutschen Länder gut für die Krankenhausreform gewappnet. Sie hätten die Klinikstruktur schon modernisiert, erklärte er am Montag nach einer Videokonferenz mit den Ost-Regierungschefs in einer Mitteilung. Das gebe Krankenhäusern selbst in strukturschwachen Gebieten auch bei sinkenden Fallzahlen eine sichere wirtschaftliche Basis. In der ambulanten Versorgung seien die neuen primärärztlichen Versorgungszentren und kommunalen Medizinischen Versorgungszentren gute Alternativen zu einer starren Abgrenzung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung.