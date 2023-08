Nach der Messerattacke an einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda ist am Freitag wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Für alle Schülerinnen und Schüler findet wieder Unterricht statt, wie eine Sprecherin des Kultusministeriums am Freitag auf Anfrage sagte. Am Mittwoch hatte ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher in dem Schulgebäude einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Polizei zufolge zündete sich der Angreifer nach der Tat selbst an. Die Flammen wurden gelöscht, er wurde festgenommen. Der 16-Jährige war früher selbst in diese Schule gegangen.