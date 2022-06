Über sechs Richtige darf sich ein Tipper nach der Lotto-Ziehung am Pfingstwochenende freuen. Wie Sachsenlotto am Dienstag mitteilte, hat der Gewinner als Einziger bundesweit auf die richtigen Gewinnzahlen getippt und kann sich über rund 3,6 Millionen Euro freuen. Um den Jackpot von rund 11 Millionen zu knacken, fehlte ihm die Superzahl. Nach Angaben von Sachsenlotto ist dies im Freistaat der vierte Millionengewinn in diesem Jahr.