Ein Tipper aus Sachsen hat beim Lotto am Samstag einen Millionenbetrag abgeräumt. Nach Lotto-Angaben tippte der oder die Glückliche sechs Zahlen korrekt und gewann damit gut 1,2 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse. Um dem Jackpot zu knacken, fehlte allerdings die passende Superzahl. Es ist der zweite Millionengewinn in diesem Jahr in Sachsen. Ende Januar hatte ein Spieler in der Lotterie Keno genau eine Million Euro gewonnen. Voriges Jahr hatte es in Sachsen fünf Lotto-Millionäre gegeben.