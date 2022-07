Auf der A4 hat es einen schweren Auffahrunfall an einer Baustelle mit anschließender Vollsperrung gegeben. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen sagte, hatte am Dienstagnachmittag ein 47-jähriger Lastwagenfahrer an einer Baustelle nicht rechtzeitig gebremst und war auf den Laster eines 51-Jährigen aufgefahren. Das Fahrzeug des 51-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen den Truck eines 27-Jährigen geschoben. Nach Angaben der Polizei wurde der 47-Jährige bei der Kollision schwer verletzt. Die Fahrer der anderen Lastkraftwagen kamen ohne Verletzungen davon. Bis in die Abendstunden blieb die A4 voll gesperrt.