Bei einem Brand eines Hauses in Kottmar im Landkreis Görlitz ist am Freitagnachmittag ein Mann gestorben. Zwei weitere Personen, ein Mann und eine Frau, seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitagabend auf Nachfrage mit. Alle drei Personen hatten in dem Haus gewohnt. Die Beamten hätten Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, hieß es. Weitere Angaben, etwa zur Höhe des entstandenen Sachschadens, machte die Polizei vorerst nicht.