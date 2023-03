Unbekannte sollen in Zittau Feuer in einer Lagerhalle gelegt haben. Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zunächst Feuer an einem Holzverschlag am Hasenberg löschen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch den Brand in dem Holzverschlag war die Wand zu der angrenzenden Lagerhalle heiß geworden, weshalb die Einsatzkräfte diese abkühlen mussten. Beim Betreten der Halle stellte die Feuerwehr fest, dass ein dort gelagerter Trabi qualmte und ebenfalls brannte. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf etwa 14.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.